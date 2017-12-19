NATO, işlediği savaş suçlarıyla gündeme gelen İsrail firmasıyla 46 milyon dolarlık anlaşma imzaladı
NATO, işgalci İsrail'in en büyük silah üreticisi Elbit System'le yeni sözleşme imzaladı.
- star.com.tr
İşgalci İsrail'in en büyük silah üreticisi olan ve işlediği savaş suçlarıyla sürekli gündeme gelen Elbit System ile NATO arasında 46 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.
Sözleşme gereğince Elbit Systems NATO'ya askeri teçhizat ve koruma sistemleri tedarik edecek.
İsrail'in silah endüstrisinin belkemiğini oluşturan Elbit Systems, İsrail'in 2014'teki Gazze işgalinde önemli rol oynamış ve 500'ü çocuk olmak üzere 2.168 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.
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