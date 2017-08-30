NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı'ndan Arakan'daki katliama tepki: Sessiz kalmalarından derin endişe duyuyorum

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı Ahmet Berat Çonkar, Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik saldırıları ve Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesini kınadı.

Çonkar, yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletinde 25 Ağustos gecesi meydana gelen saldırıların ardından güvenlik güçlerinin yüzlerce kişinin ölümüne, binlerce kişinin yerinden edilmesine neden olan operasyonlarını şiddetle kınadığını belirtti.

Myanmar otoritelerini, operasyonlarda sivil halkın zarar görmesini engelleyecek tedbirleri almaya çağıran Çonkar, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Arakanlı Müslümanlara karşı kadın, yaşlı ve çocuk demeden gerçekleştirilmekte olan katliama uluslararası kamuoyunun gerekli tepkiyi vermeyerek bir anlamda sessiz kalmasından derin endişe duyuyorum. Arakanlı Müslümanlara uygulanan zulüm ve insanlık dışı muamelenin acilen durdurulması için başta dünyanın barış ve güvenliğinin savunucusu olma iddiasını taşıyan Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası aktörler, kınama açıklamaları yapmaktan öteye geçmeli, somut adımlar atmalıdır. Bu katliamın durdurulması, mazlumların acılarının dindirilmesi için gerek hükümetimiz gerekse halkımız üzerine düşen görevleri yerine getirmekten geri durmayacaktır."

Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesi

Çonkar, Kuzey Kore'nin 29 Ağustos'taki son balistik füze denemesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada da Japonya'nın hava sahasından geçen balistik füzenin bölgesel, küresel güvenlik ve istikrarı tehdit ederek BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ettiğini bildirdi.

Kuzey Kore'nin füze fırlatma faaliyetlerine son vererek ilgili BM kararlarına uyması ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Çonkar, Kuzey Kore'nin bu tutumunu kınadığını belirtti.