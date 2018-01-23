NATO Parlamenter Asamblesine Zeytin Dalı Harekatı mektubu

NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde icra ettiği Zeytin Dalı Harekatı hakkında NATO PA Başkanı Paolo Alli ve uluslararası heyet başkanlarını bilgilendirmek amacıyla mektup yazdı.

Çonkar, mektupta, "Türk Silahlı Kuvvetleri, hudutlarımızda güvenlik ve istikrarı sağlamak ve bölge halkını baskı ve zulmünden kurtarmak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmeyi amaçlamaktadır." diye yazdı.

Çonkar, şöyle devam etti:

"Bu harekat kuşkusuz, birtakım unsurların (PKK, PYD-YPG, DEAŞ ve türevleri) Türkiye ve dünyaya önemli bir güvenlik tehdidi oluşturması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Sınırlarımızda terör örgütlerinin yol açtığı çatışmalar ve şiddet olayları, 370 bini Kürt olmak üzere 3,5 milyon masum insanı yurtlarını terk etmeye zorlamıştır. Bu insanlar bölgedeki tek güvenli liman olan Türkiye'ye sığınmıştır. Nitekim ülkemiz, bugün, dünyada mültecilere en büyük katkıyı sağlayan ülke konumundadır. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi, sınırında oluşturulmakta olan terör koridorunu ortadan kaldırmayı, bölge insanına yönelik terör örgütlerinin baskısını sona erdirmeyi ve bölgedeki barışın yeniden tesis edilmesini amaçlamaktadır."

"Sivillere zarar vermemek için azami özen gösteriliyor"

Türkiye'nin geçen yıl da sınırdaki DEAŞ unsurlarını temizlemek için, BM Sözleşmesi'nin 51. maddesinin meşru müdafaa ilkesi çerçevesinde Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra ettiğini hatırlatan Çonkar, harekatın terör örgütünün Suriye'deki saldırı kapasitesini ortadan kaldırdığını ve sınır hattı boyunca 243 yerleşimi kapsayan yaklaşık 2 bin kilometrelik bir alanda "teröre karşı güvenli bir bölge" oluşturulmasını sağladığını hatırlattı.

Çonkar, tıpkı Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatı'nda da sivillere zarar vermemek ve tarihi alanları tahrip etmemek için azami özenin gösterildiğini vurguladı.

Çonkar, mektubu şöyle tamamladı: