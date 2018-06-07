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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Savunma Bakanları ve DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi

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Canikli, NATO Savunma Bakanları ve DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

Brüksel'de inşaatı 8 yıl süren ve geçen ay tam kapasiteyle faaliyete geçen yeni karargah binasındaki ilk Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak Canikli, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği yeni ofisini de ziyaret etti. Bakan Canikli, NATO Daimi Temsilciliği yeni ofisine, ilk ziyareti dolayısıyla 17-18'nci yüzyıl Osmanlı motifleriyle süslenmiş kalkan hediye etti.

Canikli, NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmeleri kapsamında ABD Savunma Bakanı James Mattis ile de bir araya geldi. Kısa süreli görüntü alınmasına izin verilen görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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