NATO taşınıyor! 4 bin kişi yeni binaya gidiyor

Eski karargâhın hemen karşısında bulunan yeni karargâhın yapımına 19 yıl önce karar verildi. Eskisine oranla çok daha modern bir görünüme sahip olan ve yapımına 2010’da başlanan yeni bina, NATO’daki birliği ve işbirliğini temsil eden iki elin parmaklarının birbirine geçmesini andıran bir şekle sahip. Maliyeti, 1.1 milyar Euro’yu aşan, büyük bölümü camdan oluşan ancak olası bir hava saldırısında ayakta kalabilecek şekilde inşa edilen karargah, 254 bin metrekareden fazla alana yayılıyor.

İnşaatında 1200 kişinin çalıştığı yeni merkezde 4 bin kişi çalışacak. Bin güvenlik kamerasının yerleştirildiği NATO binası, bir kriz merkezinin de yer aldığı 30 bin metrekarelik bir yeraltı bölümüne de sahip.

Yeni karargâhta çevre kaygıları da dikkate alındı. Eskisine oranla çok daha ‘çevreci’ olan ve doğal ışıktan azami düzeyde yararlanmayı sağlayacak şekilde tasarlanan yeni karargâhta jeotermal ısıtma ve soğutma sisteminden yararlanılacak.

NATO’dan yapılan açıklamada, İttifak’ın taşınma sürecinde tamamen operasyonel olacağı belirtildi. Yeni bina, 11-12 Temmuz’da Brüksel’de, devlet ve hükümet başkanları seviyesinde düzenlenecek NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.