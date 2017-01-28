NATO’da görevli FETÖ'cü 40 asker Almanya’ya iltica talebinde bulundu
15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’ye dönmeleri istenen FETÖ şüphelisi 40 rütbeli askerin Almanya'ya iltica talebinde bulunduğu öğrenildi.
- İHA
Konuyla ilgili Alman medyasında çıkan haberlerde Almanya’daki NATO üssünde görevli yüksek rütbeli 40 askerin Almanya’ya iltica talebinde bulunduğu belirtildi. FETÖ şüphelisi 40 asker Türkiye'ye dönmeleri halinde tutuklanacakları iddiasında bulundu.
Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ramstein askeri üssünde Türkiye adına NATO askeri olarak görev yapan rütbeli askerlerin iltica taleplerinin kabul edilip edilmeyeceğine iltica taleplerindeki gerekçeleri incelendikten sonra karar verilecek.
GENELKURMAY "GERİ DÖN" EMRİ VERDİ
Genelkurmay, darbe girişimin başarısız olmasının ardından hemen NATO karargahlarında sürekli ve geçici olarak görev yapan FETÖ şüphelisi askerlerin görevlerine son verilerek, yurda dönmelerini emretti. Ancak, haklarında yakalama kararı çıkarılan isimlerin bazıları sağlık raporu alarak Türkiye’ye dönmezken, bazı şüpheliler de görevli oldukları ülkelerden iltica talebinde bulundu.
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