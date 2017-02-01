NATO'dan çağrı... Karadeniz'de tehlikeli gerginlik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, şiddet olayların arttığı Ukrayna'nın doğusunda ateşkesin yeniden sağlanmasını çağrısı yaparken, çatışmalara son vermek için Moskova'dan Rusya yanlısı ayrılıkçılar üzerindeki etkisini kullanmasını istedi.

Stoltenberg, Libya Başbakanı Fayez al-Sarraj ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Ukrayna'daki duruma değindi. Son günlerde ülkenin doğusundaki şiddet olaylarında ciddi bir artış görüldüğünü kaydeden Stoltenberg, "Ateşkese saygı gösterilmediğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde 5 bin 600 kez ateşkes ihlal edildi." dedi.

Bölgedeki insani durumun korkunç olduğunu, elektriksiz ve susuz 20 bin kişinin dondurucu soğuklara maruz kaldığını kaydeden Stoltenberg, "Ateşkese derhal geri dönülmesi ve Minsk Antlaşması uyarınca yasaklanan tüm ağır silahların geri çekilmesi çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'ya şiddet olaylarını sona erdirmek için ayrlıkçılar üzerindeki etkisini kullanmasını çağrısı yapan NATO Genel Sekreteri, bütün tarafların, Minsk Anlaşması kapsamındaki taahhütlerini eksiksiz olarak yerine getirmesini istedi. Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'te 2014'ten beri Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında aralıklarla çatışmalar yaşanıyor. Son olarak Donetsk bölgesindeki Avdeyevka kentinde yoğunlaşan çatışmalarda en az 3 Ukrayna askeri ölürken, 24 asker yaralandı. Çatışmalarda ayrıca Rusya yanlısı ayrılıkçılardan 10 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

TEHLİKELİ GERGİNLİK

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya donanmasının Ukrayna'ya ait An-26 askeri kargo uçağına ateş açtığını duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya donanmasının Ukrayna'ya ait An-26 askeri kargo uçağına ateş açtığını duyurdu.

Reuters'in haberine göre, Savunma Bakanlığı açıklamasında "Ateş uçağa zarar verdi ancak mürettebata zarar vermedi" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman da uçağın güvenli bir şekilde piste ulaştığını duyurdu

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