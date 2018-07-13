NATO’dan çekilirim

Brüksel’de gerçekleşen NATO Zirvesi’nin son gününde liderlerin olağanüstü toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, üye ülkelerin GSYİH’nin yüzde 2’si kadar savunma harcaması hedefine ulaşmaması durumunda Senato’nun onayı olmadan NATO’dan çekilebileceklerini söyledi. “Sanırım bunu yapabilirim ama buna gerek yok. Diğer ülkeler katkı vermezse memnun olmayız. Zirvede liderlere oldukça sert konuştum. ABD’ye adil davranılmıyordu ama bu değişti. NATO’ya inanıyorum” şeklinde konuşan Trump, müttefiklerin savunma harcamalarında yüzde 2 taahhüdünü yerine getireceğini, bunun başarılmasının ardından taahhüdün yüzde 4’e çıkarılmasına ihtiyaç duyulduğunu savundu.

MACRON YALANLADI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise düzenlediği basın toplantısında ABD’nin NATO’dan çekileceği iddialarına ilişkin, “Trump hiçbir zaman ne bana ne de toplantılarda NATO’dan geri çekileceğini söylemedi” dedi. Zirve sırasınca sıkça gündeme gelen savunma harcamalarının artırılmasıyla ilgili “Bu iyi bir şey mi, emin değilim” değerlendirmesini yapan Macron, bir ülkeden savunma harcamasını artırması istendiği zaman ve bu artış terör tehditlerine cevap vermediğinde bunun bir anlamı olmadığı yorumunda bulundu. Macron ayrıca savunma harcamalarının yüzde 2’den hemen yüzde 4’e çıkarılmayacağını çünkü bunun için zaman gerektiğini söyledi. ABD Başkanı’nın yüzde 2’ye artışın hemen istemesi ile ilgili de Fransız lider; “2024’te gerçekleştireceğiz” bilgisini verdi.

ANGELA İFADESİ

Trump’ın basın toplantısına damga vuran diğer ifadeleri ise Avrupa Birliği (AB) ve Rusya ile ilgili oldu. ABD Başkanı, AB’nin ticari müzakereleri iyi niyetle yapmaması halinde Avrupa’dan ithal otomobillere sınırlama getirileceği uyarısında bulundu. Brüksel’den Londra’ya hareket etmeden evvel Brexit’e bir kez daha destek açıklayan Trump, İngiltere ziyaretinde göç konusunun ana gündem maddelerinden biri olacağını belirtip “AB çok dikkatli olsun. Göç Avrupa’yı kontrol altına alıyor” dedi. 16 Temmuz’da Helsinki’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştireceği zirveyi de gündeme getiren Trump, “Putin benim düşmanım değil, o bir rakip. İyi anlaşacağımızı umuyorum. Umarım dost oluruz” şeklinde konuştu. ABD Başkanı bu ifadelerine rağmen, “Angela” şeklinde bahsettiği Merkel’i Rus doğalgazı alması nedeniyle yine eleştirmekten de geri durmadı.