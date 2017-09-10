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NATO'dan flaş açıklama: Kuzey Kore'ye küresel tepki gösterilmesi gerekiyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Kuzey Kore'nin tavırları küresel tehdit olduğunu ve tavırlara küresel tepki gösterilmesi gerektiğini' söyledi.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Kuzey Kore'nin tavırları küresel tehdit olduğunu ve tavırlara küresel tepki gösterilmesi gerektiğini" söyledi.

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