NATO'dan flaş açıklama: Kuzey Kore'ye küresel tepki gösterilmesi gerekiyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Kuzey Kore'nin tavırları küresel tehdit olduğunu ve tavırlara küresel tepki gösterilmesi gerektiğini' söyledi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Kuzey Kore'nin tavırları küresel tehdit olduğunu ve tavırlara küresel tepki gösterilmesi gerektiğini" söyledi.
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