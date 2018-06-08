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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Operasyonların Ankara ve Bağdat arasında doğrudan diyalog halinde yürütülmesini umuyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Kuzey Irak’ta yapılacak operasyonların Ankara ve Bağdat arasında doğrudan diyalog ve iş birliği halinde yürütülmesini umuyorum” dedi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün başlayan ve bugün de devam eden Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı Savunma Bakanları Oturumu’nda önce basın toplantısı düzenledi. Genel Sekreter, Avrupa Birliği ile NATO arasında savunma alanında yapılan işbirliklerinden ve gelecekteki hedeflerinden bahsetti. Stoltenberg, AB vatandaşlarının yüzde 90’ının NATO üyesi ülkelerden olduğunu hatırlatarak daha fazla iş birliği yapmaları gerektiğini vurguladı. Konuşmasının başında yaptıkları faaliyetlere atıfta bulunan Stoltenberg, “Elde tutulur 74 alanda birlikte çalıştık. Askeri operasyonlardan terörizmle mücadeleye, askeri eğitimlerden güvenlik problemlerine kadar birçok alanda iş birliği yaptık” dedi. 
 
NATO’nun AB ile yeni anlaşmalar üzerinde çalıştığını söyleyen Stoltenberg, Avrupa’da birçok altyapı çalışmaları başlatacağını belirtti. Altyapı çalışmaları hakkında Stoltenberg, “Otobanlar ve köprüler yaptık, yapıyoruz. Bu sayede bir güvenlik alarmı verildiğinde Avrupa’nın her noktasına en kısa sürede ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
 
Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Stoltenberg, Türkiye’nin Kuzey Irak’a yönelik operasyonu hakkındaki düşünceleri sorulunca, “Kuzey Irak’ta yapılacak operasyonların Ankara ve Bağdat arasında doğrudan diyalog ve iş birliği halinde yürütülmesini umuyorum” dedi. Stoltenberg, “Kuzey Akım 2 Boru Hattı” hakkında NATO’nun görüşünü soran gazeteciye ise “NATO üyeleri arasında görüş ayrılığı var. Lakin hepimizin odaklandığı konu savunma ve güvenlik. Biz bu konular üzerinde çalışıyoruz” yanıtını verdi.

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