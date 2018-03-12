Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'nun Suriye topraklarından doğan füze tehditleri de dahil olmak üzere Türkiye'nin güvenliğini desteklediği belirtildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bir NATO yetkilisi, "NATO, Türkiye'nin güvenliğini destekliyor. Örneğin; Türkiye'nin hava savunma sistemini Suriye tarafından gelen füze tehditlerine karşı güçlendiriyoruz" dedi.

DÜZENLİ TEMAS

Yetkiliye göre Suriye'deki durum, tüm NATO ülkeleri için büyük bir endişe kaynağı durumunda. NATO üyesi Türkiye'nin bu durumun normalleştirilmesinde ön safta bulunduğunu söyleyen yetkili, "Ankara, Zeytin Dalı Harekatı hakkında NATO'yu bilgilendirdi ve bunun devam etmesini bekliyoruz. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Erdoğan da dahil Türk liderliğiyle düzenli olarak görüşüyor" ifadelerini kullandı.

'SURİYE'DE YOKUZ ANCAK…'

Öte yandan NATO'nun Suriye'de varlık göstermediğini ve bu yönde bir çağrı yapılmadığını kaydeden yetkili, ancak İttifak'ın keşif uçuşlarıyla ve Irak ordusunu hazırlayarak uluslararası koalisyonu DEAŞ'a karşı desteklediğini savundu.

Kaynak: Sputnik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teröristler Afrin´den çıkmak isteyen sivillere saldırdı

Teröristler Afrin´den çıkmak isteyen sivillere saldırdı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dev yumurtanın içinden çıkan şey şoke etti!

Dev yumurtanın içinden çıkan şey şoke etti!

Trafikten men mi edilecek?

Trafikten men mi edilecek?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA