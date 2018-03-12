Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili NATO'dan Türkiye açıklaması
NATO'nun Suriye topraklarından doğan füze tehditleri de dahil olmak üzere Türkiye'nin güvenliğini desteklediği belirtildi.
Bir NATO yetkilisi, "NATO, Türkiye'nin güvenliğini destekliyor. Örneğin; Türkiye'nin hava savunma sistemini Suriye tarafından gelen füze tehditlerine karşı güçlendiriyoruz" dedi.
DÜZENLİ TEMAS
Yetkiliye göre Suriye'deki durum, tüm NATO ülkeleri için büyük bir endişe kaynağı durumunda. NATO üyesi Türkiye'nin bu durumun normalleştirilmesinde ön safta bulunduğunu söyleyen yetkili, "Ankara, Zeytin Dalı Harekatı hakkında NATO'yu bilgilendirdi ve bunun devam etmesini bekliyoruz. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Erdoğan da dahil Türk liderliğiyle düzenli olarak görüşüyor" ifadelerini kullandı.
'SURİYE'DE YOKUZ ANCAK…'
Öte yandan NATO'nun Suriye'de varlık göstermediğini ve bu yönde bir çağrı yapılmadığını kaydeden yetkili, ancak İttifak'ın keşif uçuşlarıyla ve Irak ordusunu hazırlayarak uluslararası koalisyonu DEAŞ'a karşı desteklediğini savundu.
Kaynak: Sputnik
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