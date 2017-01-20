Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

NATO Trump'a 'ittifakın ABD için önemini' hatırlattı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ittifaka 'köhne' diyen Trump'ı kutladığı mesajında, NATO'nun Avrupa kadar ABD için de iyi olduğunu belirtti.

  • AA
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yayımladığı mesajla, Donald Trump'ı tebrik etti.

Mesajında, ABD'nin, 1949'da Washington'da kurulduğundan beri NATO'da öncü bir rol oynadığını belirten Stoltenberg, Washington'ın bugün de ittifak üyelerinin ortak güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını göstermeye devam ettiğini bildirdi.

Stoltenberg, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"NATO, tarihteki en başarılı ittifaktır ve onun gücü Avrupa olduğu kadar ABD için de iyidir. İttifakımızı güçlendirmek ve terörizm dahil değişen gelişmelere yanıt vermeye devam etmeyi sağlamak için müttefiklerimiz arasında adil bir yük paylaşımı çerçevesinde Başkan Trump'la yakın bir şekilde çalışmak için sabırsızlanıyorum."

Stoltenberg, Trump'ı bu sene Brüksel'deki yapılacak NATO Zirvesine de davet etti.

NATO'ya köhne demişti 

ABD Başkanı Trump, göreve gelmeden önce verdiği bir röportajda, NATO'yu "köhne" olarak nitelemiş, seçim kampanyası sırasında da sık sık, NATO'nun Avrupalı müttefiklerinin savunma harcamalarını artırması gerektiğini söylemişti.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
mehmet21.01.2017 10:07
nato inşallah dağılır. AB yi o zaman görürüz.
  • 0
  • 0
Şikayet Et
temel21.01.2017 01:15
natonun ne ønemi var ya bu zaman kadar nerde ne yapti sadece simbol idi su an bir seye yaramaz terør dostu oldu nato mu kaldi gucun var ise vurursun nato bosna sonra ukrani da tam bitti kim takar natoyu
  • 0
  • 0
Şikayet Et
 
İstanbul İl Başkanı Selim Temurci açıklama yaptı

İstanbul İl Başkanı Selim Temurci açıklama yaptı

Amazon'da yaşayan kabilenin inanılmaz avlanma teknikleri

Amazon'da yaşayan kabilenin inanılmaz avlanma teknikleri

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı

Donald Trump Beyaz Saray'da yapılan törende yemin etti

Donald Trump Beyaz Saray'da yapılan törende yemin etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA