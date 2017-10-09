NATO Romanya'da yeni askeri birlik konuşlandıracak

2014'te Kırım'ı işgaliyle birlikte Karadeniz'deki varlığını genişleten Rusya'ya karşı NATO'nun Romanya'da yeni bir çokuluslu birlik konuşlandıracağı iddia edildi.

Başlangıçta İtalya, Kanada ve ev sahibi Romanya'nın da dahil olduğu 10 NATO ülkesinden karacı, havacı ve denizcilerden oluşan küçük bir birlik oluşturulması beklenirken, halihazırda 900 ABD askeri ülkenin çeşitli yerlerinde konuşlu durumda bulunuyor.

Bir NATO Parlamenterler Meclisi oturumunda, niyetlerinin savaş olmadığını, aksine barış istediklerini belirten Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, "Rusya için tehdit değiliz, fakat uzun vadeli bir barış stratejisine ihtiyacımız var." demişti.

Bölgeye sevk edilecek 'yeni güç' ile ilgili detaylar henüz netlik kazanmış değil. NATO yetkilileri, kara birliklerinin tugay boyutunda, 3000-4000 askerden oluşan çokuluslu bir NATO gücü olacağını, fakat Romanya dışında sınırlı sayıda asker alınacağını bildirdi.

NATO aksini iddia etse de, Rusya, NATO'nun kendisini çevrelemeye çalışarak Doğu Avrupa'nın istikrarını tehlikeye attığını söylüyor.