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Nauert, 'PKK/PYD Esed rejimi ile bir olup Türkiye'ye saldırırsa ABD'nin pozisyonu ne olur?' sorusuna cevap veremedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 'Terör örgütü PKK/PYD, Esed rejimi ile bir olup Türkiye'ye saldırırsa, sizin pozisyonunuz ne olur' sorusuna cevap veremedi.

  • DHA
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'ABD'nin Afrin konusunda Ankara'ya baskı yapıp yapmayacağı' sorusunu yanıtlayan Nauert, Türkiye ve ABD arasında kurulan ortak çalışma grubunun Perşembe günü başkent Washington'da görüşmelere başladığını belirterek, "Dışişleri Bakanı Tillerson'ın birkaç hafta önce mevkidaşı ile İstanbul'da yaptığı görüşmede erişilen anlaşmalar ele alınacak. Görüşmeler bugün ve yarın sürecek, daha yeni başlamış durumda. Çok açık ki Türklerle tartışmamız, konuşmamız gereken çok şey var. Önümüzde birçok sorun var. Bu konunun da bu görüşmelerde gündeme geleceğini düşünüyorum, bu bence sürpriz olmaz" diye yanıtladı.
 
ABD tarafına Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı West Mitchell'in liderlik edeceğini belirten Nauert, 'iki düzine' Amerikalı yetkilinin görüşmelere katılacağını söyledi. Görüşmelerde Türkiye ile ABD arasında yaşanan sorunlardan bazılarını çözerek yol almayı umduklarını belirten Nauert, "Ancak görüşmeler yeni başladı. Bırakalım heyetlerimiz çalışsın. Ben şimdilik görüşmelerin önüne geçmeyeceğim. Görüşmelerin sonunda size açıklama yapmaya çalışacağım" dedi.
 
Nauert, "Terör örgütü PKK/PYD, Esed rejimi ile bir olup Türkiye'ye saldırırsa, sizin pozisyonunuz ne olur" sorusuna da "İki hatta üç var sayıma dayanan bir soruya yanıt vermeyeceğim" karşılığını verdi.

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