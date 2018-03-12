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Nepal’da yolcu uçağı düştü: 38 ölü

Nepal’in başkenti Katmandu'da düşen yolcu uçağında 38 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

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Nepal'in başkenti Katmandu'da bir Bangladeş havayolu şirketine ait yolcu uçağının düşmesi sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis yetkilileri, US-Bangla Havayoluna ait, 67 yolcu ve 4 mürettebat üyesinin bulunduğu Bombardier marka Dash-8 tipi uçağın, inişe geçtiği sırada Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda düştüğünü ve alev aldığını kaydetti.

Yetkililer, Bangladeş'in başkenti Dakka'dan kalkan uçağın Katmandu'da inişe geçtiği sırada düşmesi sonucu 38 kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralı kurtarıldığını, 10 kişinin akıbetinin bilinmediğini belirtti.

Yaralıların ambulanslarla civardaki hastanelere götürüldüğü aktarıldı.

Sita Air'e ait bir uçak 2012'de aynı havalimanında kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüş, kazada 19 kişi hayatını kaybetmişti.

 

 

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