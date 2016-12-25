Netanyahu BMGK'da İsrail tasarısının kabul edilmesinden Obama yönetimini sorumlu tuttu

Netanyahu, İsrail hükümetinin haftalık toplantısının açılışı sırasında yaptığı konuşmada, "BMGK kararının kabul edilmesinin arkasında Obama yönetiminin olduğundan şüphemiz yok." dedi. Obama yönetiminin geleneksel ABD politikasına aykırı bir yol izlediğini ve BMGK'da İsrail'e yönelik "düşmanca" bir karar alındığını ileri süren Netanyahu şunları söyledi:

"Bu karar BMGK’ya yakışmıyor. Kararın İsrail’e zarar vermemesi için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Buradan Bakanlarımıza konuşma ve davranışlarında sağduyulu ve sorumlu davranmalarını söylüyorum."

Netanyahu ayrıca, "Dönem dönem ABD yönetimlerinde İsrail’in Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili faaliyetlerine ilişkin farklı eğilimler oluşmuştur. Ancak bu mevzunun tartışılacağı yerin BMGK olmadığı konusunda anlaşmıştık." şeklinde konuştu.

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan ve daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu defa karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından Konseye getirilerek oylanmıştı.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edilmişti.