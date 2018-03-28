Netanyahu 'ezan yasağı' yasa tasarısını yeniden gündeme getiriyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarının yoğunlaştığı bir süreçte, Kudüs ve İsrail'de camilerde ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasına yasak getiren yasa tasarısını yeniden gündeme getirmeyi amaçlıyor.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, Başbakan Netanyahu, camilerde hoparlör kullanımını kısıtlayan yasa tasarısının yeniden hükümetin gündemine alınarak parlamentoda (Knesset) oylamaya sunulması için koalisyon işlerinden sorumlu Likud Milletvekili David Amsalem'e talimat verdi.

Söz konusu yasa tasarısı son olarak Knesset'teki Anayasa Komitesi tarafından ocak ayında gündeme getirilmiş, ancak dindar Yahudileri temsil eden koalisyon hükümetindeki Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ve Şas (Doğulu Tevrat Muhafızları) partileri tarafından reddedilmişti.

Bunun üzerine Anayasa Komitesi'nden düşmemesi için tasarı gündemden kaldırılmıştı.

İsrail'de ezanın 23.00-07.00 saatleri arasında hoparlörle okunmasının yasaklanmasına ilişkin kanun tasarısı, Mart 2017’de Knesset'te yapılan ilk oylamada 55 oyla kabul edilmiş, 48 milletvekili ret oyu vermişti. Tasarının, yasalaşması ve uygulamaya geçirilmesi için Knesset'te iki oturumda daha kabul edilmesi gerekiyor.