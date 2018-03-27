Bünyamin Netanyahu hastaneye kaldırıldı

<p> Y Net News'in aktardığına göre, İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu daha önce geçirdiği hastalığın nüksetmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı.</p> <p> Netanyahu daha önce boğaz enfeksiyonu nedeniyle pek çok randevusunu iptal etmişti.</p>
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