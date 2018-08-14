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Netanyahu ile Sisi'nin gizlice görüştüğü iddia edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile başkent Kahire'de 'gizli' görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

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İsrail Kanal 10 televizyonunun haberinde, Netanyahu ile Sisi'nin, Gazze'de uzun vadeli ateşkes konusunu görüşmek üzere 22 Mayıs'ta gizlice toplandığı belirtildi. Netanyahu'nun, danışmanları ve özel korumalarından oluşan bir grupla ve özel uçakla gittiği Kahire'de birkaç saat kaldığı, sonrasında Tel Aviv'e döndüğü ifade edildi.

Haberde ikilinin, Gazze'deki durum, esir askerler, altyapı çalışmalarının artırılması için tedbir alınması, ateşkes, Filistin yönetiminin Gazze'de yönetimi ele alması, ablukanın büyük oranda hafifletilmesi ve "yüzyılın anlaşması" konularını görüştüğü ileri sürüldü.

Ayrıca haberde, Sisi'nin görüşmede, aşamalı da olsa Filistin yönetiminin Gazze'de sorumluluğu alması kanalıyla Gazze'deki duruma çözüm getirilmesi gerektiğini vurguladığı ve Arap ülkelerinin bu konuda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a baskı yaptığını kaydettiği iddialarına yer verildi.

Mısır ya da İsrail makamlarından bu iddialarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Sisi ve Netanyahu, daha önce bir kez Eylül 2017'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı kapsamında ABD'nin New York kentinde bir araya gelmişti.

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