Netanyahu: İran'da rejim düştüğünde İranlılar ve İsrailliler yeniden arkadaş olacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, İran'da 5. gününe giren hükümet karşıtı protesto gösterilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, resmi Twitter hesabından yayınladığı videoda, "İran rejimi, İranlılar ve İsrailliler arasında nefret uyandırmaya çalışıyor. Başaramayacaklar. Bu rejim nihayet düştüğünde -ve bir gün olacak- İranlılar ve İsrailliler bir kez daha harika arkadaşlar olacak. İran halkının özgürlük arayışında başarılar dilerim" dedi.

The Iranian regime tries desperately to sow hate between Iranians and Israelis. They won't succeed. When this regime finally falls – and one day it will – Iranians and Israelis will be great friends once again. I wish the Iranian people success in their noble quest for freedom. pic.twitter.com/kk8wTYmhnz