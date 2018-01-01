Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Netanyahu: İran'da rejim düştüğünde İranlılar ve İsrailliler yeniden arkadaş olacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'da devam eden hükümet karşıtı gösterilere ilişkin, 'İran'da rejim düştüğünde İranlılar ve İsrailliler yeniden arkadaş olacak' dedi.

  • İHA
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, İran'da 5. gününe giren hükümet karşıtı protesto gösterilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, resmi Twitter hesabından yayınladığı videoda, "İran rejimi, İranlılar ve İsrailliler arasında nefret uyandırmaya çalışıyor. Başaramayacaklar. Bu rejim nihayet düştüğünde -ve bir gün olacak- İranlılar ve İsrailliler bir kez daha harika arkadaşlar olacak. İran halkının özgürlük arayışında başarılar dilerim" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TEM İzmit Tünellerinde otomobil takla attı: 4 yaralı

TEM İzmit Tünellerinde otomobil takla attı: 4 yaralı

İlk kez görüntülendiler

İlk kez görüntülendiler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA