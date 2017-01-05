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Netanyahu yolsuzluk soruşturmasında ikinci kez ifade verdi

İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında polise yeniden ifade verdi.

  • AA
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında polise ikinci kez ifade verdiği bildirildi.

Yediot Ahronot gazetesinin resmi internet sayfasında yer alan haberde, İsrail polisinin, iş adamlarından rüşvet aldığı ve hediyeler kabul ettiği şüphesiyle Başbakan Netanyahu'yu ikinci kez sorguladığı kaydedildi.

Soruşturmanın Netanyahu'nun Kudüs'teki başbakanlık konutunda gerçekleştiği belirtilen haberde, soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Netanyahu, İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele amacıyla kurulan "Lahav 433" biriminden polislere, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında pazartesi günü 3 saat ifade vermişti.

Rüşvet iddialarına daha sonra sosyal medya hesabından cevap veren Netanyahu, "Yıllardır bana ve aileme karşı yürütülen eziyet neticesinde dün hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey de çıkmayacak, çünkü hiç bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmesi gerekiyor. 

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