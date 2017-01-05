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Netanyahu'dan Filistinliyi başından vuran İsrail askerine destek

Yaralı Filistinliyi öldüren İsrail askerinin suçlu bulunması - İsrail Başbakanı Netanyahu: - 'İsrail askeri Elor Azaria için af kararı verilmesini destekliyorum'

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaralı bir Filistinliyi başından vurarak öldürdürdüğü için suçlu bulunan İsrail askeri hakkında af kararı verilmesini desteklediğini bildirdi.

Netanyahu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail askeri Elor Azaria için af kararı verilmesini destekliyorum." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı, "Bugün bizim için acımasız ve üzücü bir gündü, özellikle de Azaria ve ailesi başta olmak üzere İsrailli askerler, çok sayıda vatandaş ile asker yakınları için. Ben de onlardan biriyim." mesajını paylaştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin de hükümete bağlı radyoda yaptığı açıklamada, mevcut prosedüre uygun ve ilgili tüm kurumlardan öneri alındıktan sonra Azaria hakkında kendisine sunulacak af talebinin incelenmesi için hazır olduğunu ifade etmişti.

El-Halil'de yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğüne dair görüntüleri ortaya çıkan İsrail askeri, dün yargılandığı askeri mahkemede "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulunmuştu. Mahkeme, Azaria'nın çarptırılacağı cezaya daha sonra karar verileceğini duyurmuştu.

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da geçen yıl mart ayında "bir askeri bıçakladıkları" iddiasıyla 21 yaşındaki Filistinli Şerif ve aynı yaştaki Remzi el-Kasravi'yi öldürdüğü bildirilmişti. Olaydan saatler sonra bir İsrail askerinin, yerde yaralı halde yatan Abdulfettah eş-Şerif'i başından vurarak öldürmesinin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Filistin kamuoyunda infiale yol açan görüntüler, uluslararası toplumun da tepkisini çekmişti.

 

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