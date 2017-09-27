Netanyahu'dan Yahudi yerleşim birimleri kararı

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin yöneticilerini Kudüs'teki ofisinde kabul etti.

Kabulde açıklamalarda bulunan Netanyahu, "İsrail, ileride ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerindeki herhangi bir projeye yönelik kınama açıklamalarının önüne geçmek için Washington'a verdiği söze bağlı kalmalı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın barış görüşmelerini canlandırma çabaları yürüttüğünü ve bu çerçevede yerleşim birimlerindeki inşaatın sınırlandırılması ve mevcut dönemde durdurulmasıyla ilgilendiğini belirten Netanyahu, sınırlandırmanın kapsamı konusunda bilgi vermedi.

Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun ofisinde kabul ettiği bazı Yahudi yerleşim birimi yöneticilerine dayandırdığı haberinde, yerleşim birimlerindeki inşaatın geçici olarak üç aylığına kısıtlanacağını aktardı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.