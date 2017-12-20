Netanyahu'nun sağ kolu David Bitan istifa etti
Yolsuzluk soruşturması depreme yol açtı, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çok yakın isim olan David Bitan bugün koltuğunu bıraktı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başını hayli ağrıtan yolsuzluk soruşturmasında bugün önemli bir istifa geldi.
Netanyahu'nun sağ kolu David Bitan'ın koltuğunu bıraktığı haberini, ülke medyası son dakika koduyla duyurdu.
Yolsuzluk soruşturmasında yedi kez ifade veren İsrail Başbakanı, böylece ağır bir darbe yemiş oldu.
Netanyahu'ya yakın bir isim olan Bitan'a yöneltilen suçlamalar arasında rüşvet, dolandırıcılık ve emniyeti suistimal gibi başlıklar var.
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