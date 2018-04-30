Netenyahu: İran yalan söyledi

Canlı yayında İran'ın nükleer programı hakında sunum yapan Netenyahu: "2017'de İran, nükleer silah programlarıyla ilgili gizli belgeleri Tahran'ın Shorabad bölgesinde gizli bir binaya taşıdı. Dışardan masum görünen bu binanın içindeki belgelerden 55.000 sayfalık ve 183 cdlik arşivi İsrail ele geçirdi." dedi ve bu depodan yayılan görüntülerle birlikte İran'ın nükleer başlıklı füzelerini yayınladı.

İsrail Başbakanı Netenyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre İran'ın nükleer anlaşması hakkında Netenyahu'nun istihbarat bilgisi paylaşacağı duyurulmuştu. Son günlerde ABD ve İsrail tarafından İran'ın nükleer anlaşmayı deldiği iddia edilmiş ve anlaşmanın tarafları olan Fransa, İngiltere ve Almanya'ya baskı yapılmaya başlanmıştı. Ayrıca İsrail, İran'ın Suriye'deki faaliyetlerini önleyici saldırılar düzenlemiş ve geçtiğimiz günlerde İran'ın üslerine kaynağı bilinmeyen saldırılar düzenlenmişti.