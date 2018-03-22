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Nevruz tatili kazaları İran'da 126 can aldı

İran'da 5 günde meydana gelen trafik kazalarında 126 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

  • AA
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İran resmi ajansı IRNA'nın Yol ve Şehircilik Bakanlığı'nın istatistiklerine dayandırdığı habere göre, Nevruz tatili devam eden ülkede 5 günde meydana gelen trafik kazalarında 126 kişi hayatını kaybetti.
 
Ülke genelinde 16-20 Mart tarihleri arasında meydana gelen toplam 100 trafik kazasında 798 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
 
Aşırı sürat, hatalı sollama ve yorgun araç kullanma gibi insan kaynaklı hataların trafik kazalarındaki en önemli sebepler olduğu belirtildi İran'da, yeni yılın başlangıcı da olan Nevruz Bayramı'nda, milyonlarca kişi tatillerini yurt içi ve dışında yaptıkları seyahatlerle değerlendiriyor.

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