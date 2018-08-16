New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin devam edeceğinin duyurulmasıyla günü kazançlarla tamamladı.
- AA
Dow Jones Sanayi Endeksi 396,32 puan (yüzde 1,58) artışla 25.558,73 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 22,32 puan (yüzde 0,79) yükselişle 2.840,69 puana çıktı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 32,41 puan (yüzde 0,42) değer kazanarak 7.806,52 puana ulaştı.
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, bugün yaptığı açıklamada, ülkesiyle Çin arasında ticaret konulu müzakerelerin bu ay sonuna doğru ABD'de devam edeceğini bildirmişti.
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