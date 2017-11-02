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New York canisi odasına DEAŞ bayrağı istedi

ABD'nin New York kentinde, kullandığı kamyoneti bisiklet yolundaki insanların üstüne sürerek 8 kişinin ölümüne ve 12 kişinin yaralanmasına neden olan Özbek asıllı Sayfullo Saipov adlı zanlı, polise verdiği ilk ifadesinde suçunu kabul etti. Saipov, sorgusu esnasında odaya terör örgütü DEAŞ bayrağı asılmasını istedi.

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Saipov ifadesinde, saldırıyı terör örgütü DEAŞ adına işlediğini kabul ettiği belirtildi.
 
Hürriyet'in haberine göre saldırıyı yaklaşık 1 yıldır planladığını ve sivillere 'maksimum zararı vermek' için kamyon kullanmaya 2 ay önce karar verdiğini anlatan Saipov'un, caddelerin daha kalabalık olacağı düşüncesiyle Cadılar Bayramı olarak bilinen günde saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği kaydedildi.
 
Terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin, 'ABD'deki Müslümanların Irak'ta Müslümanların öldürülmesi karşılığında ne yaptığını sorduğu' videodan etkilendiğini söyleyen Saipov, saldırı esnasında kullandığı aracın arkasına da DEAŞ bayrağı asmak istediğini ama dikkat çekeceğini düşündüğü için vazgeçtiğini anlattı.
 
TRUMP: "İDAM CEZASI ALMALI!"
 
ABD Başkanı Donald Trump, Sayfullo Saipov'un idam cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi.
 
ABD Başkanı paylaştığı Twitter mesajında, "New York teröristi, 8 kişiyi öldürüp 12 kişiyi yaraladığı için mutluydu ve hastane odasına DEAŞ bayrağı asmak istediğini söyledi. İDAM CEZASI ALMALI!" dedi.

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