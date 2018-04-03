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New York Fed Başkanlığına Williams atandı göreve 18 Haziran'da başlayacak

ABD Merkez Bankasının (Fed) New York Şubesi Başkanlığına San Francisco Fed'e liderlik yapan John Williams atandı.

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New York Fed'den yapılan açıklamada, şubenin yönetim kurulu, 17 Haziran'da başkan William Dudley'in emekliye ayrılmasıyla boşalacak koltuğa San Francisco Fed Başkanı Williams'ın atanmasını onayladığı belirtildi. Williams'ın 18 Haziran'da görevine başlayacağı bildirildi.

Açıklamada yeni görevinden gurur duyduğunu ifade eden Williams, ABD ekonomisinin refahını ve finansal istikrarını korumak için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

55 yaşındaki Williams, Mart 2011'den bu yana San Francisco Fed Başkanı olarak görev yapıyor.

- FOMC'de kalıcı oy hakkı

Fed'in para politikasında en tecrübeli isimlerinden biri olan Williams'ın yeni New York Fed Başkanı olması, Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) kalıcı oy hakkı kazanması anlamına geliyor.

Fed'in en etkin birimi olan FOMC'de yönetim kurulu üyelerinin hepsi oy hakkına sahipken, toplantılara katılan 12 bölgesel Fed başkanından sadece 5'i oy kullanabiliyor.

FOMC başkan yardımcılığını da yürüten New York Fed başkanına daimi oy hakkı tanınırken, diğer 4 üyenin 2-3 yılda bir yapılan rotasyonla belirlenmesi dikkati çekiyor.

New York Fed başkanının imtiyazlı statüsü ise FOMC'de alınan kararların bu şube tarafından uygulanmasından kaynaklanıyor.

 

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