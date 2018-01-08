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New York JFK Havalimanı'nı su bastı

New York JFK Havalimanı'nda su sızıntısı baskına neden oldu, havalimanın bir bölümü kısmen tahliye edildi.

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New York JFK Havalimanı'ndaki su baskını nedeniyle terminallerden biri kısmen tahliye edildi.
 
Havalimanındaki su sızıntısı 4 numaralı terminalin bagaj alımı bölümünde su baskınına neden oldu.
 
Su baskını nedeniyle yolcuların valizleri ıslanırken, elektrik kesintisinin de yaşandığı terminal kısmen boşaltıldı.
 

 

Bazı yolcular valizlerini alamadan havalimanından ayrılmak zorunda kaldı.

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