New York JFK Havalimanı'nı su bastı
New York JFK Havalimanı'nda su sızıntısı baskına neden oldu, havalimanın bir bölümü kısmen tahliye edildi.
- AA
New York JFK Havalimanı'ndaki su baskını nedeniyle terminallerden biri kısmen tahliye edildi.
Havalimanındaki su sızıntısı 4 numaralı terminalin bagaj alımı bölümünde su baskınına neden oldu.
Su baskını nedeniyle yolcuların valizleri ıslanırken, elektrik kesintisinin de yaşandığı terminal kısmen boşaltıldı.
Bazı yolcular valizlerini alamadan havalimanından ayrılmak zorunda kaldı.
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