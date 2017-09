New York'ta 5 gün boyunca yollar trafiğe kapatılacak

72. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinin başlayacağı New York'ta, yollar 5 gün boyunca trafiğe kapatılacak. New York'ta alınan güvenlik önlemleri kapsamında birçok yolun 5 gün boyunca trafiğe kapatılacağı, birinci caddenin ise insan trafiğine kapatılıp, sadece BM'ye akredite olmuş kişilerin girişine müsaade edileceği belirtildi. New York Polis Departmanı Sözcüsü J. Peter Donald, güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde olacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açılış konuşmasını yapacağı BM Genel Kurulundaki toplantıya 156 ülkeden devlet başkanının katılması bekleniyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump (BM) Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ilk kez dünya liderlerine seslenecek. Trump'ın 5 gün boyunca Manhattan'da mı yoksa New Jersey'deki Bedminster golf sahasında mı kalacağı henüz belli değil.