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New York'ta Almanya aleyhine 'katliam' davası açıldı

Alman askerlerinin 20. yüzyılın başında 'Alman Güneybatı Afrikası’nda' Herero ve Nama adlı yerli halka karşı işlediği belirtilen katliama ilişkin, söz konusu kabileler tarafından New York'ta tazminat davası açıldı.

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Alman askerlerinin 20. yüzyılın başında "Alman Güneybatı Afrikası’nda'' Herero ve Nama adlı yerli halka karşı işlediği belirtilen katliama ilişkin, iki kabilenin tazminat talebiyle New York’ta dava açtığı belirtildi.

Kabile temsilcilerinin hazırladığı 22 sayfalık dava dilekçesinde, Alman hükümetinin, söz konusu dönemde yaşananlara ilişkin, Namibya hükümetiyle devam eden görüşmelere iki kabileyi dahil etmemekle suçlandığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) kararında bu kabilelerin müzakerelere katılma hakkının öngörüldüğü ifade edilen dilekçede, Alman sömürgecilerin Herero ve Nama adlı yerli halkın 4'te 1 topraklarını ve hayvanlarını elinden aldığı, bunun zararının da karşılanmadığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra Alman sömürgecilerin komuta ekibinin, kadınlara ve kızlara tecavüz edilmesine göz yumduğu ve Afrikalıların zorla çalıştırıldığı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, söz konusu gruplarla doğrudan görüşme yapmamak için "iyi sebeplerin" bulunduğu belirtilerek, “Sivil örgütleri dışlamadan hükümetler arasında müzakere yapıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Bugünkü Namibya topraklarında yer alan Alman Güneybatı Afrikası’nda 1904-1908 yıllarında Alman General Lothar von Trotha’nın emriyle soykırım boyutuna varan katliam yapıldığı ve bunun Herero nüfusunun büyük çoğunluğunun ve Nama nüfusunun yarısının yok olmasına sebep olduğu ifade ediliyor. 

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