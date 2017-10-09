New York'ta cami projesinin temeli atıldı

ABD'de yaşayan Türklerin kurduğu Amerika Müslümanlar Birliği tarafından New York'un Long Island bölgesinde Süleymaniye Camisi ve Eğitim Merkezi adıyla hizmete sokulması planlanan projenin temel atma törenine Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Türk toplumu aktivisti İbrahim Kurtuluş ve bölgede yaşayan Türkler katıldı.

Projeye mali destek sağlamak amacıyla tören alanında düzenlenen kermeste döner, baklava ve börek gibi Türk mutfağından çeşitli yemek ve tatlılar satışa sunuldu.

Amerika Müslümanlar Birliği, proje için gerekli olan 2 milyon 500 bin doları toplamak amacıyla "Bir Tuğla da Sen Koy" kampanyası başlattı.