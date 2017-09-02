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New York’ta evin bahçesine bağlanan kurbanlık inek ipini kopararak kaçtı

ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

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ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

New York'un Long Island kasabasında evin bahçesine bağlanan kurbanlık inek ipini kopararak kaçtı. İneği yakalamakta zorluk çeken kurban sahipleri, polisten yardım istedi. Polisler, kurbanlık ineği yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından etkisiz hale getirip yakalayarak sahibine teslim etti.

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