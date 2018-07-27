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New York'ta göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini eleştiren protestocular 'valizli' eylem yaptı

Göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini ve uygulanan politikaları eleştiren bir grup aktivist, New York'ta 'valizli' eylem yaptı

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New York'ta sınır dışı edilen göçmenlere destek amaçlı ''valizli'' protesto gösterisi düzenlendi.

Göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini ve uygulanan politikaları eleştiren bir grup aktivist, bu kişilerin yanlarına sadece bir valiz almalarına izin verilmesini valizlerle protesto etti.

''Sevdikleriniz ya da yakınlarınız sizden ayrılmak zorunda kaldığında yanlarına alacakları tek valize ne koyardınız?" ifadesiyle duruma tepki gösteren eylemciler, sınır dışı edilecek göçmenlerin yakınlarının onlar için sadece bir valiz hazırlamasına izin verildiğine dikkati çekti.

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