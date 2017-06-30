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New York'ta silahlı saldırı

New York'ta Bronx-Lebanon Hastane Merkezi'nde silahlı saldırı meydana geldi.

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ABD'nin New York kentindeki bir hastanede silahlı saldırı sonucu yaralananlar olduğu, polisin saldırganı etkisiz hale getirmek için operasyon düzenlediği bildirildi.

İlk gelen bilgilere göre saldırıda 3 doktorun yaralandığı, olay yerine bomba imha ekibinin de geldiği bildirildi.

Yerel medyada 16. katta patlamadan kaynaklı duman göründüğünü ifadeleri yer aldı.

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