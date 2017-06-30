New York'ta silahlı saldırı
New York'ta Bronx-Lebanon Hastane Merkezi'nde silahlı saldırı meydana geldi.
ABD'nin New York kentindeki bir hastanede silahlı saldırı sonucu yaralananlar olduğu, polisin saldırganı etkisiz hale getirmek için operasyon düzenlediği bildirildi.
İlk gelen bilgilere göre saldırıda 3 doktorun yaralandığı, olay yerine bomba imha ekibinin de geldiği bildirildi.
Yerel medyada 16. katta patlamadan kaynaklı duman göründüğünü ifadeleri yer aldı.
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