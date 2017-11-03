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New York'ta terör saldırısının yaşandığı bisiklet yoluna bariyerli önlem

Saldırganın kamyonetle insanları ezdiği bisiklet yoluna önlem amaçlı yüzlerce bariyer konuldu.

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ABD'nin New York kentinde 8 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından saldırganın kamyonetle insanları ezdiği bisiklet yoluna önlem amaçlı yüzlerce bariyer yerleştirildi.

Hudson Nehri kenarındaki popüler bisiklet ve yaya yoluna beton bariyerler yerleştirilerek benzer saldırılara karşı önlem alındı.

Dünya Ticaret Merkezi yakınında geçen pazartesi günü kiralık bir kamyoneti bisiklet yolunda insanların üzerine süren saldırgan 8 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Özbek asıllı Sayfullo Saipov olduğu belirlenen saldırgan, bir okul aracına çarptıktan sonra kamyonetten inerek olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak gözaltına alınmıştı.

Olayın ardından polis tarafından karnından vurulan ve hastaneye kaldırılan Saipov, ilk ifadesinde terör örgütü DEAŞ videolarından esinlendiğini ve saldırıyı yaklaşık bir yıldır planladığını, caddelerin daha kalabalık olacağı düşüncesiyle "Cadılar Bayramı" olarak bilinen günde saldırıyı gerçekleştirdiğini söylemişti.

Daha sonra tekerlekli sandalyede mahkemeye çıkarılan Sayfullo Saipov'a, şiddet eylemi gerçekleştirmek, terör örgütü DEAŞ'a materyal temin etmek ve motorlu araçlara zarar vermek suçları isnat edilmişti.

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