Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

New York'ta Times Meydanı'na arı baskını

ABD'nin New York kentinin ünlü turistik mekanlarından Times Meydanı öğle saatlerinde arıların baskına uğradı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Manhattan Adasının merkezi konumundaki Times Meydanı'nda 43. Sokak ile Broadway Caddesi'nin kesiştiği yerde bulunan bir sosisli sandviç standına öğle saatlerinde binlerce arı akın etti.

Arıların işgalinin ardından standın şemsiyesinde ağırlıktan dolayı çökme olurken olaya polis müdahale etti ve meydan bir süre trafiğe kapatıldı.

New York Polis Bölümü'nün arıcılık ekibi, arılara zarar vermemek için vakumlama yöntemini kullanarak arıları başka bir bölgeye tahliye etti.

Arıcılık ekibinden Andrew Cote, yaptığı açıklamada, arıların bu tür baskının genellikle bahar aylarında olduğunu ancak havaların sıcak gitmesi nedeniyle kraliçe arının kovanını bırakmış, diğer arıların da bu nedenle stant şemsiyesinde toplanmış olabileceğini belirtti.

Cote, "Belki de arılar sadece sosisli sandviç yemek istemiştir." diye espri yaptı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK´dan müthiş klip: Zaferi müjdeleyen Türk Süvarileri

TSK´dan müthiş klip: Zaferi müjdeleyen Türk Süvarileri

ABD'li doktordan ölümle ilgili ürküten açıklama!

ABD'li doktordan ölümle ilgili ürküten açıklama!

Dünyanın en komik hayvanları

Dünyanın en komik hayvanları

Süper Lig tarihinin en çok kazandıran futbolcuları

Süper Lig tarihinin en çok kazandıran futbolcuları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA