New York’ta tren raydan çıktı:37 yaralı
ABD’de sabah seferi gerçekleştiren banliyö treninin raydan çıkması sonucu 37 kişi yaralandı.
ABD’nin New York kentinde bir banliyö treni sabah seferi sırasında raydan çıktı. Yetkililer, sabah saat 8:30 sularında trenin raydan çıktığını ve meydana gelen kazada 37 kişinin de yaralandığını söyledi.
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