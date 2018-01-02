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ABD'nin New York kentinde yangın: En az 12 yaralı

Son çeyrek yüzyılın en ağır yangın faciasının gerçekleştiği Bronx'ta yine alevler yükseldi. Amerikan medyası en az 12 kişinin yaralandığını bildiriyor.

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Yeni yıl öncesi yangın felaketiyle sarsılan ABD'nin New York şehrinde, bugün bir kez daha alevler yükseldi. Yangınların çıktığı adres aynı, Bronx.

Dört katlı binanın ilk katında sabaha karşı başlayan yangın, bina sakinlerinde paniğe yol açtı.

Alevleri söndüren itfaiye ekipleri, en az 12 kişinin yaralandığını bildiriyor. Olay yerinde yaklaşık 150 itfaiyecinin yangınla mücadele ettiği açıklandı.

Bronx'ta 2017'nin son günlerinde çıkan bir önceki yangın, New York'un son çeyrek yüzyıldaki en ağır faciası olarak kayıtlara geçmişti. Yangında 12 kişi hayatını kaybetmişti. [Kaynak: Sabah]

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