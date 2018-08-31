Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

New York'un adı Jewtropolis olarak değiştirildi

Snapchat, Citi Bike, StreetEasy gibi popüler uygulamalarda New York'un adının bu sabah itibarıyla 'Jewtropolis (Yahudi kenti)' olarak değiştirildiği görüldü. Mapbox şirketinin yöneticisi Eric Gundersen yaptığı açıklamada bu aksiliğin 'bir hatanın en çirkin türü' olduğunu belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

New York Times'ın haberine göre, Snapchat, Citi Bike, StreetEasy gibi popüler uygulamalarda New York'un adının bu sabah itibarıyla "Jewtropolis" olarak değiştirildiği görüldü.
 
Söz konusu uygulamalar için entegre harita hizmeti veren Mapbox şirketinin yöneticisi Eric Gundersen yaptığı açıklamada bu aksiliğin "bir hatanın en çirkin türü" olduğunu belirtti.
 
Uygulamada günde birçok kez düzenleme yapıldığını belirten Gunderson, bu düzenlemelerin yayınlanmadan önce insanlar tarafından gözden geçirildiğini, bu kişilerden birinin New York için "Jewtropolis" düzenlemesi yaptığını belirtti.
 
Söz konusu hatanın bir saat içinde fark edilip düzeltildiğini, konunun soruşturulduğunu belirten Gunderson, "Çevrimiçi ortamlarda nefret söylemi olması korkunç. İnternet güvenli bir yer olmalı." ifadesini kullandı.
 
New York isminin değiştiğini fark eden birçok sosyal medya kullanıcısı ise ekran görüntüsü alarak tepkilerini yaptıkları paylaşımda dile getirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sınırda polisi görünce kaçan 3 Suriyeli kovalamaca sonrası yakalandı

Sınırda polisi görünce kaçan 3 Suriyeli kovalamaca sonrası yakalandı

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon bombası! Senaryo sızdı bakın neler olacak?

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon bombası! Senaryo sızdı bakın neler olacak?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA