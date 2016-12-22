Niğde’de okullar tatil mi? Son dakika Niğde Valiliği açıklaması
Niğde'de bugün okullar tatil mi? Kar yağışı nedeniyle Niğde'de ulaşımda zor anlar yaşanıyor. Öğrenciler ise okula gitmekte zorlanırken Niğde Valiliğinden son dakika açıklaması geldi. Peki Niğde'de okullar tatil mi?
- İHA
Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada: "Yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı, Niğde Merkez ilçe, Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinde bulunan tüm Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları, Özel Eğitim Okulları ile Rehabilitasyon Merkezlerinin 22.12.2016 tarihinden itibaren 1 gün süre ile tatil edilmesi, yine Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin belirtilen tarihte 1 gün süre ile idari izinli sayılması kararlaştırılmıştır. "denildi.
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