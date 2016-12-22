Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Niğde’de okullar tatil mi? Son dakika Niğde Valiliği açıklaması

Niğde'de bugün okullar tatil mi? Kar yağışı nedeniyle Niğde'de ulaşımda zor anlar yaşanıyor. Öğrenciler ise okula gitmekte zorlanırken Niğde Valiliğinden son dakika açıklaması geldi. Peki Niğde'de okullar tatil mi?

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada: "Yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı, Niğde Merkez ilçe, Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinde bulunan tüm Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları, Özel Eğitim Okulları ile Rehabilitasyon Merkezlerinin 22.12.2016 tarihinden itibaren 1 gün süre ile tatil edilmesi, yine Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin belirtilen tarihte 1 gün süre ile idari izinli sayılması kararlaştırılmıştır. "denildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanı yürütmeyle ilgili her türlü kararı kararname ile çıkartabilecek

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanı yürütmeyle ilgili her türlü kararı kararname ile çıkartabilecek

Muş'ta asırlık gelenek böyle yaşatılıyor

Muş'ta asırlık gelenek böyle yaşatılıyor

Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı

Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA