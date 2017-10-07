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Nijer'deki ABD özel kuvvetlerine saldırı: Ölen Amerikan askeri sayısı 4'e yükseldi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Nijer'de 4 Ekim'de ABD özel kuvvetlerine düzenlenen saldırıda ölen Amerikan askeri sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.

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Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning tarafından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırının ardından ilk anda kendisine ulaşılamayan bir askerin cansız bedenine ulaşıldığı, böylece saldırıda ölen askerlerin sayısının 4'e çıktığı belirtildi.

Saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), "ABD ve Nijer ortak devriye konvoyuna Nijer'in güneydoğusunda ateş açıldığına dair haberleri doğruluyoruz. Olayın detaylarını inceliyoruz ve sahadaki bilgileri doğruladıktan sonra daha detaylı bilgi paylaşacağız." ifadesini kullanmıştı.

Bir Pentagon yetkili ise New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, saldırıda üç Amerikan askerinin öldüğünü, iki askerin yaralandığını iddia etmişti. Açıklamada, "Bu eğitimin bir boyutu da Nijerlilere ülkelerinde istikrar ve güvenlik sağlama kabiliyetlerini geliştirmek üzere verilen tavsiye ve taktiksel yardımdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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