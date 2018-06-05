Nijerya nüfusunun yarısı internet kullanıyor

Nijerya İletişim Komisyonu (NCC) tarafından yayımlanan "Nisan 2018 İnternet Abone Bilgisi" raporuna göre, yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip ülkede 100 milyondan fazla insan internet kullanıyor.

Raporda, ülke çapında internet kullanıcı sayısının, nisan ayı rakamlarına göre 101.2 milyona ulaştığı kaydedildi.

Elektrik sıkıntısının yaşandığı Nijerya'da mobil internet, yaygın olarak kullanılırken, MTN, Glo ve 9mobile firmaları, en çok tercih edilen internet operatörleri arasında bulunuyor.

Uzmanlar, internetin ülke çapında giderek yaygınlaşmasında, akıllı telefon kullanımının önemli bir etkisinin olduğunun altını çiziyor.