Nijerya´da 45 Boko Haram üyesi mahkum edildi

Kapalı duruşma işlemleri bu haftanın başında kuzey Nijerya´daki askeri kışlalarda başlamış fakat bin 669 sanığın duruşmalarının adil olup olmayacağı konusunda insan hakları gruplarının endişelerini yükseltmişti.

Nijerya bakanlığının cuma günü yaptığı açıklamaya göre 45 sanık üç ila otuz bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 468 sanık serbest bırakıldı fakat mahkeme radikalleşme programlarından geçmeleri gerektiği yargısında bulundu. Hükümetin, yüzlerce şüphelinin neden yükümlü kılındığı hakkında bir açıklama yapmadığı bildirildi.

Nijerya´nın sekiz yıl süren ayaklanma sırasında 20 bin kişiden fazlasının ölümüne neden olan terörist gruba karşı gelişme kaydettiğini göstermeye çalışmakta olduğu, Boko Haram´ın ise toplu duruşma hakkında resmi bir açıklamada bulunmadığı belirtildi.