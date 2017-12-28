Nijerya'da 47 mahkum hapishaneden firar etti
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Akwa İbom eyaletindeki bir hapishaneden 47 mahkumun firar ettiği bildirildi.
- AA
Eyaletin polis sözcüsü Ogbajie J. Ogbajie, ülkenin güneybatısındaki eyalette bulunan hapishaneden dün gece 47 mahkumun kaçtığını belirtti.
Ogbajie, mahkumların duvarı baltayla kırarak kaçtığını aktardı.
Polisin, olayın ardından başlattığı arama çalışmalarında mahkumlardan 4'ü ölü ele geçirildi, 7 mahkum yakalandı. 36 mahkumu arama çalışmaları devam ediyor.
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