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Nijerya'da Boko Haram operasyonu: 700 rehine kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde, terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonlarda 700 rehinenin kurtarıldığı bildirildi.

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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde, terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonlarda 700 rehinenin kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, ülkenin kuzeyindeki Borno eyaletine bağlı Monguno kentinde Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda 700 kişi kurtarıldı.

Nijerya ordusu adına açıklama yapan Albay Timothy Antigha, Monguno'da 242 askerin katıldığı operasyonda kurtarılanlar arasında kadın ve çocukların bulunduğunu belirtti.

Antigha, Boko Haram üyelerinin, kaçırdığı insanları zorla tarlalarda çalıştırdığını, bazı kadınlara tecavüz ettiklerini ve bu nedenle kurtarılan iki kadının hastanede doğum yaptığını aktardı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bine yakın kişinin ölmesine neden oldu.

Örgüt, geçen yıldan beri komşu ülkeler Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'i de hedef aldı.

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