Nijerya'da kaçırılan kız öğrencileri kurtarma operasyonunda 4 terör örgütü Boko Haram üyesi öldürüldü, 9'u yakalandı

Ordu, ülkenin kuzeydoğusundaki Yobe ve Bauchi sınırlarında örgütün kaçırdığı kız öğrencileri kurtarma operasyonu düzenlendi.

Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Texas Chukwu, yaptığı açıklamada, operasyonda 4 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, 9'unun da yakalandığını belirtti.

Chukwu, örgüte ait çok sayıda silah ile 38 motosikletin ele geçirildiğini söyledi.

Nijerya'da 19 Şubat'ta Boko Haram tarafından Yobe eyaletine bağlı Dapchi bölgesindeki kız okuluna baskın düzenlenmiş, ardından 111 öğrencinin kaybolduğu bildirilmişti.

Yobe Eyalet Valisi İbrahim Geidam, yaptığı açıklamada, Boko Haram örgütü tarafından okul baskını sırasında kaçırılan kız çocuklarından 50'sinin kurtarıldığını belirtmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri yapmaya başlayan Boko Haram, 17 bin kişinin ölmesine neden oldu.

Çok sayıda askerin kaçırılmasından da sorumlu tutulan ve geçen yıldan itibaren eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydıran örgüt, son günlerde saldırılarının sayısını artırdı.