Nijerya'da Boko Haram üyesi 411 kişi etkisiz hale getirildi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, hafta sonu Borno eyaletinin Gudumbali bölgesinde örgüt üyelerine yönelik hava operasyonlarında 411 örgüt üyesi öldürüldü.

Boko Haram örgütüne ait kamplara düzenlenen operasyonlarda 9 asker hayatını kaybetti.

Borno eyaletinde pazar günü düzenlenen üç ayrı intihar saldırısında 13 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak Boko Haram'ın bölgede benzer saldırılar düzenlediği biliniyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.