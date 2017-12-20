Nijerya'da Boko Haram'ın elinde bulunan 100 kişi kurtarıldı

Nijerya'da Boko Haram örgütüne yönelik operasyonlarda 20 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya ordusu adına açıklama yapan Albay Timothy Antigha, ülkenin kuzeybatısında bulunan Çad Gölü Havzası'ndaki operasyonlarda 20 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, 17'sinin yakalandığını ve örgütün elinde bulunan 100 kişinin de kurtarıldığını dile getirdi.

Örgüt üyelerinin Magumeri, Kauram ve diğer bölgelerde köylere sızarak güvenlik güçlerine saldırdığını Antigha, son iki haftadır Boko Haram örgütüne yönelik etkili operasyonlar düzenlediklerini belirtti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Terör örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce insan göç etmek zorunda kalıyor.